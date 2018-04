Digitaal kenteken verraadt alles over je auto

Wordt je auto of je nummerplaat gestolen, dan kan op het scherm een waarschuwing getoond worden. Het betalen van parkeerkosten, verkeersboetes of –belastingen geschiedt via deze kentekens volledig automatisch. De keerzijde van de medaille is, zoals vaker in moderne technologische tijden, bezorgdheid over de privacy van de bestuurders.

De komst van digitale kentekens lijkt in Europa minder noodzakelijk, omdat nieuwe auto's de komende jaren toch al met elkaar en hun omgeving gaan communiceren via zogenaamde Car to Car of Car to Infrastructure technologie. Ook deze technologie laat toe dat bestuurders in real-time met elkaar kunnen communiceren over rij-omstandigheden, files of ongevallen.

Bovendien is e-Call sinds kort in Europa verplicht en dit systeem kan - net als de elektronische kentekens - de politie- en hulpdiensten direct waarschuwen bij een ongeval.

Nederland

Niettemin wordt ook in Nederland sinds enkele jaren gewerkt aan een digitaal kenteken. In 2012 werd in Nederland al een werkgroep opgezet om de fraudebestendigheid van kentekenplaten te verbeteren. Alle betrokken maatschappelijke partijen namen deel, zoals de politie, het Verbond van Verzekeraars, BOVAG, de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, de ANWB, RDW en leveranciers van kentekenplaten. Daar kwam de aanbeveling uit voort om auto’s te voorzien van zogeheten Radio Frequency Identification Chips (RFID) in kentekens.

Privacy

Het systeem is zogenaamd bedoeld om kentekenfraude te bestrijden, maar kan ook gebruikt worden om burgers in de gaten te houden en is dus privacygevoelig. De overheid kan hiermee onmiddellijk antwoord krijgen op vragen als: zijn de verzekering en wegenbelasting betaald? Is de auto APK-gekeurd? Rijd je niet te hard? Vooral bij politiecontroles lijkt het digitale kenteken een uitkomst.