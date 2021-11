Dit bedrijf heeft nog maar 156 auto's verkocht, maar is nu al meer waard dan BMW

Het was daarmee de grootste beursgang op Wall Street dit jaar. Rivian verkocht 153 miljoen aandelen, die al snel doorstegen naar meer dan 100 dollar per aandeel. De start-up haalde met de beursgang 11,9 miljard dollar binnen. Dat is omgerekend zo'n 10,4 miljard euro. Rivian wordt financieel gesteund door onder meer Amazon en Ford en is nog maar net begonnen met het uitleveren van de eerste elektrische pick-uptrucks aan klanten.



Rivian wordt gezien als een van de grootste concurrenten van Tesla, de producent van elektrische auto’s van ondernemer Elon Musk. Rivian was Tesla te snel af om als eerste bedrijf een elektrische pick-uptruck op de markt te brengen. Het bedrijf heeft intussen tienduizenden bestellingen voor zijn pick-up R1T en SUV-wagen R1S, maar er zijn er tot nu toe nog maar 156 afgeleverd aan klanten.