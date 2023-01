Dit dekt je autoverzekering wel en niet op wintersport

De wegen in wintersportgebieden zijn niet alleen vaker bedekt met sneeuw en ijs, ze stijgen en dalen ook nog eens en zitten vol met haarspeldbochten. Vaak gelden er ook speciale regels voor rijden in de sneeuw. Waar moet je op letten als het misgaat?

Stel: je slipt met de auto tegen de vangrail, op de weg omhoog vanaf de snelweg naar het ski-hotel. Met alleen een basis WA-dekking is de reparatie van de vangrail gedekt. Dat gaat wel ten koste van je no-claimkorting. Ook voor de schade aan jouw auto draai je zelf op.

Dat geldt ook als je een WA+-dekking hebt, ook wel beperkt casco genoemd. Die dekt bepaalde schade die direct door het weer wordt veroorzaakt, zoals stevige hagel. ,,Maar”, zegt Menno Dijcks, auto-expert van vergelijkingssite Independer: ,,Gladde wegen zelf zijn een gevolg van weersomstandigheden en vallen dus niet onder de beperkt casco-dekking.“

Bevroren ruit en versleten banden vallen onder ‘nalatigheid’

En zelfs met een all-riskdekking kan een verzekeraar besluiten de schade aan jouw auto niet te vergoeden, als blijkt dat je bijvoorbeeld op ongeschikte banden reed. Want autoverzekeraars zijn, net als overheden in wintersportlanden als Oostenrijk en Zwitserland, niet erg begripvol als je betrokken raakt bij een aanrijding terwijl je auto niet goed is uitgerust voor rijden in de sneeuw.

,,In polisvoorwaarden staat altijd dat je de kans op een schade moet minimaliseren,” zegt Dijcks. ,,De verzekeraar kan de schade op jou verhalen als blijkt dat je nalatig bent geweest. Dat kan een hele hoge kostenpost worden, dus zorg ervoor dat je auto in orde is. Voorbeelden van nalatigheid zijn rijden met te versleten banden of een niet ijsvrije ruit.”

Aanrijding

Gladde wegen vergroten de kans op een aanrijding tijdens de wintersport. Autoverzekeraars behandelen dit doorgaans hetzelfde als een aanrijding in Nederland, mits je auto dus is uitgerust voor rijden in de sneeuw. Bel zo snel mogelijk de alarmcentrale van jouw verzekeraar, zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet. Was een andere auto bij de aanrijding betrokken, vul dan samen het Europees Schadeformulier in. Kom je er qua taal niet uit met elkaar: geen zorgen. De volgorde en inhoud van de vragen zijn, ongeacht de taal, in alle EU-landen gelijk.

Vergeet geen foto’s te maken en neem de contactgegevens van eventuele getuigen op

De autoverzekeraar zorgt ervoor dat jouw auto naar een lokale garage wordt gebracht, ongeacht de dekking. Daarna wordt besloten of reparatie ter plekke zin heeft, of dat de auto naar Nederland wordt gebracht. Andere kosten vallen niet direct onder de autoverzekering als je er geen speciale aanvulling voor hebt geregeld. Bijvoorbeeld de kosten voor rechtsbijstand, als je er met de tegenpartij bij een aanrijding niet uit komt.

Kosten van vervangend vervoer bij autoschade, of van extra hotelovernachtingen als de reparatie langer duurt, worden doorgaans alleen vergoed door een autoverzekering met all-risk dekking, of door een reisverzekering waarin dat is opgenomen.

Winterbanden

Het profiel van winterbanden is dieper, waardoor ze meer grip hebben bij het remmen en optrekken. Nieuwe winterbanden hebben een profiel van 9 millimeter, zomerbanden zitten op 8. Winterbanden zijn absoluut verplicht tijdens het sneeuwseizoen in Oostenrijk, Duitsland en delen van Italië, zoals de Aosta-vallei. In andere delen van Noord-Italië worden winterbanden, net als in Zwitserland, Frankrijk en de Belgische en Luxemburgse Ardennen, sterk aangeraden.

In Zwitserland en Duitsland kun je aansprakelijk worden gesteld als je in winters weer betrokken raakt bij een ongeval terwijl je op zomerbanden rijdt. Oostenrijk deelt boetes tot 5000 euro uit voor auto’s die zonder de juiste winteruitrusting in een ongeval terechtkomen.

Sneeuwkettingen

,,Als je verplicht sneeuwkettingen moet gebruiken, staat dat altijd aangegeven op een verkeersbord”, legt Dijks uit. ,,Dit is alleen nodig bij besneeuwde bergwegen.” Omdat je met kettingen om maar langzaam mag rijden, kunnen ze niet op de snelweg worden gebruikt. Duitsland heeft nog een extra eis voor de winter: je moet ruitensproeimiddel met antivries gebruiken. Doe je dat niet, of mist er iets anders aan de winteruitrusting van de auto, dan riskeer je een boete van 40 euro.

Winterklaar

Om de kans op pech in een koude sneeuwstorm zo klein mogelijk te maken, is het zaak de auto winterklaar te maken voordat je op wintersport gaat. Zorg dat je winterbanden een diep genoeg profiel hebben en de motor genoeg koelvloeistof met antivries heeft. Controleer ook hoeveel ruitenwisservloeistof er nog in het reservoir zit. Je gebruikt meer bij het rijden over gepekelde wegen met opspattend water. Check ook of de vloeistof die je gebruikt tegen vrieskou kan.

Dijcks heeft ook nog een tip. Een handige manier om te voorkomen dat de deuren dichtvriezen, is de rubberen randen insmeren met vaseline of siliconenspray. Zitten ze toch vast, duw dan tegen de deur voordat je ‘m opentrekt. Zo voorkom je dat de deurrubbers scheuren.

Pech in de sneeuw

Komt je auto door een defect stil te staan tijdens de wintersport, dan heb je recht op hulp als je lid bent van een pechhulpdienst die ook in het buitenland dekking biedt. Die is onder meer, vanaf 7,95 euro per maand, te regelen via de ANWB, autodealers en bij garages.

Zulke pechhulp zorgt voor reparatie in je wintersportplaats. Lukt het daar niet om je auto weer aan de praat te krijgen, dan wordt die zonder extra kosten naar een garage in Nederland gebracht. Bij duurdere varianten van pechhulpdiensten wordt ook vervangend vervoer voor de reizigers geregeld en zelfs, als dat nodig is, een hotelovernachting.

Je kunt pechhulp op wintersport ook aan je reisverzekering toevoegen. Belangrijk is wel dat die meestal alleen tijdens vakantiereizen in het buitenland geldt. Sta je tijdens een zakenreis met pech in Tirol, dan geldt deze aanvulling vaak niet.

