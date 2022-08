Dit gaat de nieuwe 1020 pk sterke Tesla kosten

De Tesla Model S Plaid heeft 1020 pk waarmee je in 2,1 seconden naar de 100 kilometer per uur kunt accelereren. De topsnelheid bedraagt 322 kilometer per uur. Tesla heeft nu de definitieve prijzen van de Model S en Model X Plaid bekendgemaakt.

Aan de buitenzijde is de nieuwe Plaid-uitvoering vooral herkenbaar aan zijn nieuwe voorbumper, maar voor het overige is het vooral nog steeds de Model S, een auto die in de basis al tien jaar oud is. Uiteraard heeft dit elektrische model in de loop der jaren een flink aantal upgrades ondergaan en ook de binnenzijde is verregaand gemoderniseerd.

Volledig scherm Tesla Model S Plaid. © Tesla

Wat vooral opvalt is het nieuwe beeldscherm dat uit de Model 3 lijkt te komen. Het 17 inch metende scherm steekt iets boven het dashboard uit en heeft een resolutie van 2200×1300 pixels. Ook beschikt de bestuurder nog over een eigen digitaal dashboard. Dat zit achter het optionele nieuwe ‘Yoke’-stuur, waarvan de bovenkant af lijkt gezaagd en dat doet denken aan het stuur van Kitt uit de serie Knight rider.

De Model S Plaid wordt vanaf het derde kwartaal uitgeleverd

De passagiers op de tweede zitrij krijgen een eigen scherm voor onder andere het spelen van games. Dit scherm bevindt zich tussen de twee voorstoelen. Daarvoor kunnen ook twee draadloze controllers worden besteld. De nieuwe Tesla’s zijn inmiddels te configureren op de site van Tesla en worden vanaf het derde kwartaal uitgeleverd in Nederland.

Volledig scherm Tesla Model S Plaid. © Tesla

De vanaf-prijs van de Model S Plaid bedraagt 139.990 euro. Naast de Model S Plaid is de prijs van de Model X Plaid ook bekend. Deze kost 143.990 euro. Omdat deze groter en zwaarder is, accelereert dit model iets trager van 0-100 km/u. De zevenzitter raffelt de sprint af in slechts 2,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 262 km/u. De actieradius van de modellen bedraagt respectievelijk 600 en 528 kilometer.

Tesla Model S en Model X Dual Motor All-Wheel Drive komen later

De Model S Plaid zou in Nederland aanvankelijk 119.990 gaan kosten, al werd die prijs later verhoogd naar 131.000. Daar is nu dus nog eens 9000 euro bij gekomen. De Model X Plaid stond aanvankelijk voor 121.000 op de Nederlandse bestellijst. De eerder aangekondigde Tesla Model S Plaid+, die nog sneller zou zijn, is al in een eerder stadium afgeblazen, omdat de standaardversies al snel genoeg zouden zijn. De levering van de minder snelle, vernieuwde Model S en Model X Dual Motor All-Wheel Drive is verschoven naar volgend jaar.

