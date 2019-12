Dit huis beschermt jou én je Cybertruck tegen atoombommen en zombies

Dit is 's werelds eerste autonome én driftende DeLorean

8:13 Wetenschappers van de gerenommeerde Stanford universiteit in Californië hebben een DeLorean elektrisch én zelfrijdend gemaakt. De iconische sportauto, die een hoofdrol had in de film Back To The Future, is volledig computergestuurd, eigenlijk net zoals hij dat ooit in de speelfilm was.