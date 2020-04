Dit is de chauffeur van de coronabus die naar Groningen gesleept moest worden: 'Ik heb even flink gevloekt’

Autobrand maakt einde aan maanden durend mysterie in Apeldoorn

31 maart Aan de auto die maandagnacht in de Apeldoornse wijk De Maten uitgebrand is, kleeft lange tijd een raadselachtig verhaal. Buurtgenoten hebben geen flauw idee van wie het voertuig is. De Mazda staat er volgens hen al maanden, maar nimmer is-ie gestart. Aan dát mysterie komt in de loop van de middag een einde.