Dit is de grootste SUV van Spanje

Het gaat Seat de laatste jaren eindelijk weer voor de wind. Dat is deels te danken aan het SUV-aanbod van het merk. Met de Ateca heeft het een stalgenoot van de Volkswagen Tiguan en met de Arona een SUV in het populaire B-segment.

De naam, afgeleid van die van de Spaanse stad Tarragona, is met behulp van een publiekscompetitie tot stand gekomen. Zo'n 140.000 mensen namen de moeite om zich te buigen over de naamgeving van Seats nieuwste model. De Tarraco meet 4,74 meter in de lengte en is 1,66 meter hoog. Daarmee is hij opvallend langer dan Tsjechische broer Kodiaq, die 4,70 meter lang is.