Dit is de minst opvallende gepantserde auto ter wereld

Wanneer je ‘m tegenkomt zou je niet eens omkijken, zo alledaags oogt deze Skoda Superb. En dat is precies de bedoeling. Want regel één als je niet vermoord wilt worden is om niet op te vallen. Dat doen merken als Mercedes, Audi en BMW dus niet zo heel goed, want zij kiezen altijd hun protserige verlengde topmodellen en SUV’s om deze te laten voorzien van bepantsering. Skoda is heel slim in deze niche gesprongen en terecht, zo blijkt, want celebrities, regeringsleiders, rappers en ongetwijfeld ook boeven staan in de rij voor deze ‘stealth’ Superbs, die omgerekend 115.000 euro per stuk kosten.

Volledig scherm © Skoda

Sirenes

De tweede regel in persoonlijke bescherming is dat je snel weg kunt komen wanneer er gevaar dreigt. De Superb heeft daarvoor fel knipperende waarschuwingslichten aan boord, maar ook een sirene. De banden zijn van het type ‘run flat’, zodat je ook met lekke banden door kunt rijden. Verder zijn de remmen en wielophanging versterkt om het extra gewicht van de bepantsering aan te kunnen. Dankzij de 190 pk sterke 2.0 liter dieselmotor kun je redelijk snel wegkomen bij gevaar. Zijn topsnelheid bedraagt in ieder geval meer dan 190 km/u.

Volledig scherm © Skoda

Dynamiet

Regel drie is dat je veilig zit wanneer er toch een aanslag wordt gepleegd. Daartoe is de passagiersveiligheidscel beschermd door 360-graden bepantsering (supersterk staal en kogelwerend glas), waardoor deze bestand is tegen geweren en granaten, maar ook bommen en explosieven zoals dynamiet. Tevens is de auto voorzien van speciale luchtventilatie bij een gasaanval en de Superb heeft een noodsysteem om te ontsnappen, waarover de makers verder niets willen zeggen.

Volledig scherm © Skoda

Staatshoofden

Skoda heeft een lange geschiedenis met speciale auto’s voor staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Van de gepantserde Skoda zijn er inmiddels meer dan honderd besteld. Ze worden omgebouwd door een gespecialiseerd team in het Verenigd Koninkrijk. Elke ombouw duurt maximaal vier weken.