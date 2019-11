Dit is de snelste Mini ooit

Deze nieuwkomer is srtikt tweepersoons, want de achterbank ontbreekt..De 2,0 liter viercilinder turbomotor (225 kW/306 pk) helpt de driedeurs Mini in 5,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u . Er worden slechts 3000 auto's van dit type gebouwd. Vanaf maart 2020 krijgen de kopers hem afgeleverd.