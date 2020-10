Dit is het meest getatoeëerde automerk op Instagram

Franse docent kan niet stoppen met tatoeëren: ‘Ik wil mijn lichaam vol hebben’

27 september De Franse Sylvain Hélaine (35) is een opvallende verschijning in de Parijse banlieue. De basisschooldocent is namelijk getatoeëerd over zijn hele lichaam en is van plan om nog meer tattoos te nemen. ,,Ik wil mijn hele lichaam vol hebben.”