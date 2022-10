Dit is waarom lantaarnpalen 's avonds soms uitstaan terwijl ze overdag wel branden

Kappen van bos Amelis­weerd bij verbreding A27 blijkt niet nodig

Een kansrijk alternatief voor de snelwegverbreding bij het Utrechtse bos Amelisweerd is nooit serieus onderzocht. Een deel van de te kappen bomen kan blijven staan, omdat de A27 minder verbreed wordt dan in het huidige plan. Deze variant is tot nu toe geheim gebleven.

