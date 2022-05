Dit jaar weer even druk op de weg als voor corona, komende jaren wordt het nog drukker

Vrouw levend verbrand: autofabri­kant moet nabestaan­den ruim 6,5 miljoen euro betalen

Autofabrikant Ford moet de nabestaanden van een 19-jarige Amerikaanse die in 2016 verongelukte in haar Mustang 7 miljoen dollar (ruim 6,5 miljoen euro) betalen. De auto had volgens de rechter ontwerpfouten, waardoor de vrouw bekneld raakte en verbrandde.

24 mei