Dit mag je als automobilist wel en niet als het glad is op de snelweg

Mag je op de snelweg bij winters weer met een slakkengang rijden?

Ja, dat mag. Stilstaan is zelfs geoorloofd, als dat nodig is om erger te voorkomen. Ook extreem lage rijsnelheden op de snelweg zijn geoorloofd als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. En dat is natuurlijk een rekbaar begrip.

Je moet als bestuurder de snelheid aanpassen als er gevaar dreigt. Hoe groot dat gevaar is, en hoeveel langzamer je dan gaat rijden, zal iedereen anders inschatten. Dus zie je op een dag als vandaag veel verschillen De een rijdt met hoge snelheid door, waardoor hij volgens sommigen zichzelf en anderen in gevaar brengt wegens het risico van slipgevaar. Terwijl de ander met een slakkengang misschien juist daardoor een gevaar vormt voor andere weggebruikers. Andere automobilisten moeten zo iemand dan plotseling ontwijken of op de rem trappen en ook dat is juist gevaarlijk als het glad is.

Over die slakkengang gesproken: er geldt nooit een minimumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. De wet bepaalt alleen dat daar uitsluitend voertuigen zijn toegestaan die minimaal 60 km/u kunnen rijden. Maar wie door te langzaam rijden het overige verkeer hindert of in gevaar brengt, kan altijd een bekeuring krijgen. De snelheid is in dat geval niet gespecificeerd, ongeacht het weertype.

Mag je op de snelweg bij gladheid met hoge snelheid blijven doorrijden, ook al sneeuwt het hard of is het wegdek spiegelglad?

Nee, onder die omstandigheden ben je in overtreding. Simpelweg omdat je als bestuurder altijd verantwoord moet rijden en vooral ook anderen nooit in gevaar mag brengen. En dat laatste doe je geheid als je bij flinke sneeuwval of gladheid met hoge snelheid doorrijdt. Dus ja, ondanks dat je je misschien nog steeds aan de snelheidslimiet op de betreffende weg houdt, loop je toch kans op een bekeuring tijdens winters weer.

Nog meer tips voor autorijden bij gladheid Met de volgende tips van experts van de Duitse technische onderzoeksorganisatie TÜV voorkom je dat jouw auto gaat slippen en je de macht over het stuur verliest. Afstand: Als de wegen plotseling glad worden, is het allereerst belangrijk om de afstand tot de andere weggebruikers te vergroten. Rem niet abrupt, maar ga langzaam van het gas en druk voorzichtig het rempedaal in. Sturen: Heftige stuurbewegingen en abrupt gas geven verhogen het slipgevaar. Verlaag in ieder geval de snelheid in de bochten en stuur gelijkmatig in en uit. Houd ook het tempo constant in de bocht. Mochten de voorwielen toch hun grip verliezen, laat dan voorzichtig het gas los, of rem totdat het anti-blokkeer systeem voor de remmen (ABS) ingrijpt. Uitbreken: Als de achterkant van het voertuig dreigt uit te breken (de wielen verliezen hun greep op de weg), kan bij een auto met voorwielaandrijving de auto uit een slip worden gehaald door licht gas bij te geven en te sturen in de richting waar je naartoe wilt. Bij achterwielaandrijving is het een kwestie van voorzichtig het gas loslaten of ontkoppelen. Remmen: Bij gladheid is de remafstand lang - zelfs met winterbanden. De beste manier om te vertragen is om ook op de motor af te remmen. Als de auto blijft slippen: remmen totdat de grip is hersteld. Het ABS zorgt ervoor dat de auto bestuurbaar blijft. Op gladde wegen is het altijd raadzaam om altijd één versnelling lager te rijden dan normaal. Kijken: Raak je toch in een slip, kijk dan altijd waar je heen wilt en niet waar je níét heen wilt. Door te kijken naar het obstakel dat je niet wilt raken, stuur je er onbedoeld toch naartoe. Niets menselijks is ons vreemd. Kiezen: Onthoud in geval van plotselinge gladheid of sneeuwval: op snelwegen en hoofdwegen (busbanen) wordt altijd het eerst gestrooid of sneeuw geruimd. Blijf daarom altijd zo veel mogelijk op de hoofdwegen en vermijd zijwegen, adviseren de experts van de TÜV. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.