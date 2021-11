Dit moet je wel en niet doen wanneer je auto begint te slippen door aquaplaning

Het is de nachtmerrie van veel automobilisten: door een gladde ondergrond of door aquaplaning begint je auto te slippen. Maar wat moet je doen wanneer je de controle dreigt te verliezen?

Wanneer automobilisten voelen dat ze in een slip raken, reageren ze vaak in paniek door keihard te remmen. Dat is niet verstandig, want daardoor gaan de wielen blokkeren. Zo begint je auto nog meer te glijden en wordt het moeilijker om hem weer onder controle te krijgen.

Ontkoppelen

Je rem gebruik je dus bij voorkeur zo voorzichtig mogelijk. Je gaspedaal laat je uiteraard los. En je koppelingspedaal? Dat druk je wel in. Wanneer je de koppeling indrukt, gaan je wielen rollen en heb je de beste kans dat ze weer grip krijgen op het wegdek.

Daar zijn de automaatrijders natuurlijk niet mee geholpen. Die kunnen wel proberen hun versnellingsbak in neutraal te zetten (de N-stand), al vermoeden we dat je beide handen tijdens een slip het liefst aan het stuur houdt. Gas loslaten is dan ook vaak het enige dat je kunt doen in dit geval.

Kijk naar de oplossing

Veel mensen kijken tijdens het slippen naar het mogelijke gevaar: een paaltje, een boom, een huis, om er vervolgens pardoes tegenaan te rijden. Beter is het om naar de oplossing te kijken, dus naar waar je heen wilt en met een zachte stuurbeweging in die richting te rijden. Blijf naar de uitweg kijken en je handen sturen er haast automatisch naartoe. Snel reageren is immers de boodschap, maar niet overmatig, net als bij het remmen. Bij een abrupte stuurmanoeuvre breng je je auto immers nog meer uit balans.

Volledig scherm © RV

Mee of tegensturen?

In welke richting je het beste stuurt, hangt af van de manier waarop je wagen begint te schuiven. Slippen je voorwielen, waarbij de wagen in de bocht rechtdoor gaat in plaats van mee te draaien, stuur dan mee in de richting waar de auto naartoe glijdt en voel wat er gebeurt. Wanneer de wielen weer grip krijgen, kun je de wagen rustig de bocht insturen. Zijn het de achterwielen die wegschuiven waardoor de auto een bocht van 180 graden maakt, stuur dan tegen en leid de auto naar de richting waar je heen wilt.

Gaat het toch fout? Een juiste zithouding kan veel letsel voorkomen. Zo zit je het best op een afstand van je stuur waarbij je je armen niet kunt strekken, wanneer je je stuur vasthoudt. Uit paniek gaan veel mensen immers verkrampt hun stuur vasthouden wanneer ze ergens tegenaan rijden. Zijn je armen gestrekt, dan krijgen ellebogen en polsen de volledige impact te verwerken, met alle gevolgen van dien.

Als het toch fout gaat, dan zit je uiteraard het beste in een veilige auto. Alles over auto's met een goede EuroNCAP-score vind je hier.

