Dit tankstation schenkt zijn winst volledig aan goede doelen én je tankt er duurzame brandstoffen

Benzine­prijs daalt naar niveau van voor de Oekraïne-oor­log

Het wordt al een tijdje steeds goedkoper aan de pomp en vooral de benzineprijs lijkt nu snel te dalen. Inmiddels is een liter benzine goedkoper dan voor de Russische invasie in Oekraïne. Diesel is nog wel duurder dan begin dit jaar.

5 augustus