Dit tweedehandsje bracht bijna 17,5 miljoen euro op

Hij werd gebouwd in een tijd dat de prijs er niet toe deed, de motorruimte is verguld én er zijn slechts 64 exemplaren geproduceerd: de McLaren F1 is een van de meest begerenswaardige sportwagens van de jaren 90. Vorig weekend werd er een geveild voor bijna 20,5 miljoen dollar, omgerekend een kleine 17,5 miljoen euro.

De veiling vond plaats in het Amerikaanse Monterey en werd georganiseerd door het bekende veilinghuis Gooding & Company. Met dit recordbedrag is de McLaren F1 de duurste auto uit de jaren 90. Het bedrag dat de sportwagen opbracht, is bijna 27 keer hoger dan de nieuwwaarde in 1992.

Volledig scherm McLaren F1. © Getty Images

Deze versie uit 1995 van de iconische Britse supercar, die in totaal slechts 390 kilometer heeft afgelegd, is gespoten in de kleur Creighton Brown en werd voorzien van een lichtbruin interieur. De McLaren F1 overtrof ruimschoots de schattingen voor de verkoop. Er werd een bedrag voorspeld dat dichter bij de 12,8 miljoen euro lag.

391,01 kilometer per uur

Chassis 029 werd in 1995 nieuw geleverd aan een particuliere Japanse verzamelaar die hem zeventien jaar lang heeft opgeslagen. In 2012 werd de auto verkocht aan een Amerikaanse verzamelaar. Dit exemplaar is iets duurder dan een zusterauto - een F1 uit 1994 in LM-specificatie - die in 2019 door RM Sotheby’s in Monterey werd verkocht voor een kleine 17 miljoen euro. De astronomische verkoopprijs van deze F1 werd ongetwijfeld veroorzaakt door de lage kilometerstand.

Volledig scherm McLaren F1. © Getty Images

De door BMW ontwikkelde V12-motor in de F1 ontwikkelde een destijds verbluffende 627 pk. De auto had een geclaimde topsnelheid van 372 kilometer per uur, maar met het verwijderen van de toerenbegrenzer zou die kunnen oplopen tot 391,01 kilometer per uur. In 1993 vernietigde de F1 het vorige topsnelheidsrecord voor auto’s en de wagen hield het record maar liefst twaalf jaar vast, tot hij uiteindelijk werd onttroond door de Bugatti Veyron in 2005. De motorruimte werd bekleed met goud en ook op andere fronten werden de beste materialen gebruikt zonder op de kosten te letten. Typerend voor de McLaren F1 is verder dat je als bestuurder precies in het midden van de auto zit.

Mister Bean

De Britse acteur Rowan Atkinson (Mr. Bean) is ooit tweemaal gecrasht met zijn McLaren. De eerste keer knalde hij in de achterkant van een Rover Metro op de A6 in Lancashire en in 2011 verloor hij de macht over het stuur in een gladde bocht van de A605 bij Peterborough, waarna hij tegen een boom botste. Hij hield aan het ongeluk een gebroken schouder over, maar de auto was er veel slechter aan toe. De 6,1 liter motor werd naar verluidt 18 meter weggeslingerd.

Hoewel de auto bijna twee keer bijna compleet werd afgeschreven, verkocht Atkinson zijn F1 in juni 2015 voor 8 miljoen pond (9,3 miljoen euro), terwijl hij er maar zo'n 745.000 euro voor had betaald in 1996. Andere beroemde F1-eigenaren zijn onder meer Jay Leno, George Harrison, Ralph Lauren, Nick Mason, Elon Musk en de Sultan van Brunei.

