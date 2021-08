Dit waarschuwingslampje kan je autovakantie gruwelijk verpesten

Vakantiegangers die met de auto op vakantie gaan mogen hopen dat het meest onbegrepen en meest gevreesde controlelampje van hun dashboard niet gaat branden: het motorblokje, soms met een bliksemschicht. Soms flikkert het, soms brandt het permanent, maar één ding is zeker: reparatie is bijna altijd duur.

Veel automobilisten hebben het al eens meegemaakt. Je rijdt probleemloos rond in je auto en plotseling licht uit het niets een geel lampje op in het instrumentarium, in de vorm van een motorblok. Het symbool kan regelmatig knipperen, incidenteel opflikkeren of permanent branden, maar menig automobilist heeft geen idee wat er aan de hand is.

Het lampje is gevreesd, want het kan verwijzen naar tientallen mankementen aan de motor en/of het uitlaatsysteem en dat betekent vaak een dure reparatie. Toch hoef je niet ogenblikkelijk te stoppen om een sleepwagen te bellen. Wel is het in veel gevallen een waarschuwing dat je de auto zo snel mogelijk moet laten controleren, omdat uiteindelijk dure componenten kunnen beschadigen.

In een enkel geval heb je geluk. Het kan zijn dat het symbool enkele malen opflikkert. Dat kan betekenen dat er een ‘glitch’ zit in het OBD-systeem van de auto. Dit On Board Diagnosis-systeem zit sinds de jaren 80 in auto’s en bestaat uit computers die steeds meer voertuigprestaties controleren, zoals motortoerental, brandstofmengsel en ontstekingstijdstip. De Check Engine-lampjes gaan branden wanneer een circuit, component of systeem niet slaagt voor een basistest die de boordcomputers bij elke start uitvoeren, of wanneer deze tijdens het rijden een afwijkende meting registreren.

Wanneer het probleem niet kan worden verholpen, schakelt de computer de gele waarschuwingsindicatie in met het motorsymbool. Ook slaat de computer een ‘probleemcode’ op in het geheugen die de bron van het probleem aanwijst, zoals een defecte sensor of een motor die niet goed werkt. Die code kan alleen worden uitgelezen door diagnoseapparatuur van een dealer of specialist.

Tips voor als het lampje brandt:

- Stop de auto, zet de motor af en probeer na een paar seconden opnieuw te rijden. Soms is er sprake van een lichte verstoring of een zogeheten ‘glitch’ in een van de boordcomputers.



- Zoek naar een probleem dat onmiddellijke aandacht vereist. Controleer de dashboardmeters en -lichten op aanwijzingen voor lage oliedruk of oververhitting. Deze omstandigheden betekenen dat je moet stoppen en de motor moet afzetten zodra je een veilige plaats kunt vinden om dit te doen. Bij sommige auto’s betekent een geelverlicht symbool dat je het probleem moet onderzoeken, terwijl een rood verlicht symbool betekent dat je onmiddellijk moet stoppen en de motor af moet zetten.

- Verlaag je snelheid en laadlast. Als het lampje knippert en/of je ernstige prestatieproblemen opmerkt, zoals vermogensverlies, verlaag dan je snelheid en probeer de motor minder te belasten. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om te stoppen met het trekken van een aanhangwagen of caravan. Laat de auto zo snel mogelijk controleren om dure schade te voorkomen.

- Draai je tankdop goed vast. Dit lost vaak het probleem op. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat het licht wordt gereset. Sommige voertuigen hebben een aparte indicator die waarschuwt voor een losse tankdop voordat het lampje ‘check engine’ aanfloept.

- Weersta de aandrang om de accu van de motor los te koppelen om het systeem te resetten om zodoende het lampje uit te schakelen. Als de radio van je auto een antidiefstalfunctie heeft, blijft er een onwerkzaam audiosysteem over totdat je de juiste beveiligingscode kunt invoeren. In alle andere gevallen is het een poging waard. Komt de waarschuwing terug, dan is een bezoek aan de werkplaats voor een exacte diagnose onvermijdelijk.

Risico op dure reparatie

Omdat er letterlijk tientallen redenen zijn waarom het licht kan branden, zijn de risico’s moeilijk te bepalen door eenvoudig naar het dashboard te kijken voor aanvullende informatie. Wanneer een probleem met de koelvloeistoftemperatuursensor bijvoorbeeld niet wordt opgelost, kan je motor oververhit raken. Als er te veel onverbrande brandstof in het uitlaatsysteem komt, kan dit een katalysator kapotmaken en problemen met de verbranding kunnen bijvoorbeeld leiden tot defecte kleppen in de cilinderkop.

Alle automerken hebben standaardtarieven voor het exact diagnosticeren van het probleem dat wordt aangeduid met het controlelampje. De prijzen voor het uitlezen van de controlesystemen beginnen bij de meeste merken tussen de 80 en 120 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.