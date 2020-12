Dit waren de tien duurste nieuwe auto's van 2020

Dit zijn de populair­ste kleuren voor auto's

17 december Wit was ook dit jaar de populairste lakkleur voor auto’s, dat concludeert verffabrikant Axalta in het Global Automotive Color Popularity Report. Al tien jaar lang is wit de meest gekozen kleur voor nieuwe auto’s. Grijs steeg in populariteit, terwijl zilvergrijs en rood het afgelopen jaar juist minder geliefd bleken. Althans wereldwijd, want in Europa steekt de vork toch iets anders in de steel.