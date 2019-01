Dit worden de nieuwe kentekens van 2019

De introductie van de nieuwe kentekenserie voor personenauto’s is nabij, meldt website Autorai.nl. De huidige kentekencombinatie XX-999-X, die werd ingevoerd in 2015, gaat in de loop van dit jaar met pensioen. De tiende serie zal bestaan uit de combinatie X-999-XX. De RDW maakt traditiegetrouw niet bekend wanneer de overstap naar een nieuwe kentekencombinatie plaatsvindt. Dit om te voorkomen dat mensen ‘uitstelgedrag’ gaan vertonen bij de aankoop van een nieuwe auto.

In 1898 was Nederland het derde land ter wereld, na Frankrijk en Duitsland, dat besloot om een kentekenplaat te introduceren. Het eerste kenteken had het getal 1. Pas enkele jaren later werd een systeem ingevoerd met kentekens per provincie. Begin jaren ’50 van de vorige eeuw startten de reeksen van landelijke letter-cijfer-combinaties, zoals we die vandaag de dag ook kennen.

De RDW gebruikt geen klinkers meer in het kenteken (met uitzondering van het kenteken voor opleggers). De letter C en Q gebruikt de RDW ook niet omdat deze letters teveel op een nul lijken. De volgende lettercombinaties zijn om begrijpelijke redenen ook taboe: GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD. Daarnaast zijn naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer ook de lettercombinaties PVV, SGP en VVD in de nieuwste kentekenseries uitgesloten.

Dit zijn de kentekenseries sinds de jaren vijftig:

Serie 1 – 1951 – XX-99-99

Serie 2 – 1965 – 99-99-XX

Serie 3 – 1973 – 99-XX-99

Serie 4 – 1978 – XX-99-XX

Serie 5 – 1991 – XX-XX-99

Serie 6 – 2000 – 99-XX-XX

Serie 7 – 2008 – 99-XXX-9

Serie 8 – 2013 – 9-XXX-99

Serie 9 – 2015 – XX-999-X

Serie 10 – 2019 – X-999-XX

Serie 11 – ?? – XXX-99-X

Serie 12 – ?? – X-99-XXX

Serie 13 – ?? – 9-XX-999

Serie 14 – ?? – 999-XX-9

Dit is te zien op een kentekenplaat