Dit zijn de beste auto's van het jaar volgens een compleet vrouwelijke jury

De titel Women’s World Car of the Year is de enige autoprijs ter wereld waarvan de jury uitsluitend bestaat uit vrouwelijke autojournalisten. De verkiezing werd opgericht door de Nieuw-Zeelandse autojournaliste Sandy Myhre in 2009. Er zijn maar liefst 48 juryleden uit 38 landen betrokken bij de jaarlijkse verkiezing.