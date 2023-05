Fietstest 2023De grootste categorie e-bikes is die welke de fabrikanten indelen als ‘stadsfietsen’. Ze moeten voor veel korte ritten geschikt zijn, naar werk of voor boodschappen bijvoorbeeld, of even langs bij familie. Een wat langere recreatieve tocht moet ook kunnen. De blits maken? Mwah, nooit weg. Comfortabel zitten is heel belangrijk. Dit zijn de beste elektrische stadfietsen onder de 2000 euro.

Eindresultaat fietstest: 8,2

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Geeft een vertrouwd gevoel, elegante fiets’

Hoge gemiddelde score, veel lof en een enkel kritisch geluid. De prijs is relatief gunstig, dat zien de testpersonen wel. ‘Een no-nonsense fiets met een prima prijs-kwaliteit verhouding’, zegt iemand. ‘Fiets om blij van te worden. Lichtgewicht, stabiel. Direct vertrouwd gevoel. Elegant.’ Sommigen roemen het comfort, een ander vindt dat dan weer aan de magere kant. De fiets is licht met een goede ondersteuning. Geen versnelling, maar dat is ‘geen gemis’.

TestKees: Stadsfiets zonder versnellingen. Je moet het doen met de vaste overbrenging van de tandriem en de ondersteuning van de achterwielmotor. Maar in het vlakke Nederland is dat al snel genoeg. Voordeel van het weglaten van de versnellingen is een fiets met een laag gewicht, een lage prijs en efficiënte aandrijving.

Eindresultaat fietstest: 8

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Strakke uitstraling, rijdt licht’

Beste Koop, dus goede prijs/kwaliteitverhouding, maar let wel: alle vijf de deelnemende modellen in deze categorie scoren goed op dit vlak. Strakke uitstraling, stabiel, rijdt licht, ook als de ondersteuning niet aan staat. ‘Kan lekker snel gaan zonder veel moeite’, een ander meldt juist dat hij of zij bij het trappen wat veel eigen spierkracht nodig had. Zo beleeft iedereen een fiets weer anders.

TestKees: Klassieke fiets met lage instap, dichte kettingkast, Nexus 7-versnellingsnaaf, de accu in de drager en een voorwielmotor met enkel een rotatiesensor. Dat geeft niet het natuurlijk gevoel van een middenmotor met krachtsensor. Maar je kunt wel het volle vermogen van de motor krijgen als je zelf nauwelijks mee kunt of wilt trappen.

Eindresultaat fietstest: 8,1

Rijeigenschappen 4 ballen

Comfort 4

Motor/ondersteuning 4

Display/bediening 4

Prijs/kwaliteit 4

‘Geweldige acceleratie’, zegt iemand, en ook anderen zijn positief over de manier waarop de Cruiser optrekt. Brede banden, misschien wel meer iets voor jongeren. Eén testpersoon denkt dat ook ouderen er plezier aan kunnen beleven. De wegligging is comfortabel.

Eindresultaat fietstest: 8

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Lichte, fijne fiets’, geen lasnaden - testers zien dat vaak als een teken dat de afwerking zorgvuldig is. Licht en makkelijk te bedienen; de voorvering zorgt voor comfort. De stand van het stuur is te verstellen, dat is een pre.

Eindresultaat fietstest: 7,7

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

’Makkelijk bedienbare fiets voor een relatief lage prijs voor alledaags gebruik’, en dat vat het wel samen. Alles verloopt licht en soepel. Iemand merkt op: ‘Prima fiets voor deze prijs, geef je het dubbele uit dan heb je waarschijnlijk iets beters.’ Comfortabel, elegant, ‘heerlijk wendbaar’.

Deze is betaalbaar. Niet iedereen wil de prijs van een tweede­hands auto uitgeven aan een soort fiets die vaak gestolen wordt

Lid van het testpanel over een fiets

Andere prijscategorieën

