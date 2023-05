Dit zijn de beste elektrische stadsfietsen tussen de 2000 en 2500 euro

Fietstest 2023De grootste categorie e-bikes is die welke de fabrikanten indelen als ‘stadsfietsen’. Ze moeten voor veel korte ritten geschikt zijn, naar werk of voor boodschappen bijvoorbeeld, of even langs bij familie. Een wat langere recreatieve tocht moet ook kunnen. De blits maken? Mwah, nooit weg. Comfortabel zitten is heel belangrijk. Dit zijn de beste elektrische stadfietsen tussen de 2000 en 2500 euro.

Eindresultaat fietstest: 8,3

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

Licht en soepel, goede ondersteuning. Netjes afgewerkt, voelt goed. ‘Door het ontbreken van vering mis ik comfort’, zeggen een paar proefpersonen. Het is dan ook vaak een compromis: het een of het ander. ‘Rijdt heerlijk met supergoede remmen.’ Bagagedrager voor die niet meedraait met het wiel is even wennen, wel ‘mooi bakje’!

TestKees: De E-nite is een moderne elektrische stadsfiets met krachtige motor, accu fraai weggewerkt in het frame, dichte kettingkast, lage instap en goed doseerbare hydraulische schijfremmen. Opvallend is de koplamp, geïntegreerd in het frame. Daardoor is die bijvoorbeeld beschermd in overvolle stallingen.

Eindresultaat fietstest: 8,0

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

Bij de hoogste stand in de ondersteuning heb je bijna geen kracht nodig, observeert een testpersoon. ‘Dit ervaar ik als zeer prettig.’ Er is nauwelijks inspanning vereist om de aandrijving te activeren, ‘een sensatie’, meent iemand. Sommigen hebben daar wat moeite mee en ervaren dit als de ‘onvoorspelbaarheid’ van de ondersteuning. Een ander: ‘Prijs/kwaliteitsverhouding supergoed! Trekt lekker snel op en zeer licht.’

TestKees: Fraaie fiets met lage instap, dichte kettingkast, nexus 7-versnellingsnaaf, de accu mooi weggewerkt in het frame en een voorwielmotor met enkel een rotatiesensor. Dat geeft niet het natuurlijk gevoel van een middenmotor met krachtsensor. Maar je kunt wel het volle vermogen van de motor krijgen als je zelf nauwelijks mee kunt of wilt trappen.

Eindresultaat fietstest: 7,5

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Iemand die een redelijk voordelige fiets zoekt met een net frame is met deze fiets goed uit. Fiets is redelijk van gewicht en rijdt makkelijk’, zegt een tester samenvattend. ‘Mooie gefriste fiets’, zegt een ander. Stevig, tikje zwaar, wendbaar, degelijk, ‘stuurt vrij stug’.

Eindresultaat fietstest: 7,3

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Wat een heerlijke fiets, zeg.’ Een ander: ‘Verrassende fiets, maar de versnellingen vind ik niet fijn.’ Mooi afgewerkt, sportieve uitstraling. ‘Lijkt net een gewone fiets’, jammer dat je - op het display - niet ziet hoe snel je gaat.

Eindresultaat fietstest: 7,1

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

De instap is vrij hoog, echt iets waar sommigen van houden en anderen niet. Mooi model, goede wegligging, zit prettig. ‘Goed voor woon-werkverkeer.’ Je zit vrij rechtop, dus geen sportieve houding. Schakelt prima.

Eindscore fietstest: 7,1

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Aan de zware kant, goede basisfuncties. Stevige voordrager, dat is handig. Plaats van de accu vindt niet iedereen prettig. ‘Fijne stadsfiets’, licht wiebelig soms, maar echt prima voor de prijs.

Eindresultaat fietstest: 7,1

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Prima voor in de stad, ziet er strak uit. Geen vering, ‘jammer’. Sportieve houding. Echt om je snel te verplaatsen in de stad, ‘minimalistische afwerking’. ‘Hippe fiets’ (2x), maar je levert iets in op comfort.

Eindresultaat fietstest: 7,0

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Fijn dat er zoveel ondersteuningsstanden op zitten’, redelijk licht en daarom ook goed om zonder ondersteuning op te fietsen. Geweldig compleet voor de prijs! Licht maar stevig, weinig vering. Hou je van weggewerkte accu, dan moet je een andere kiezen.

Eindresultaat fietstest: 6,9

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Brommerachtig, brede banden. Leuk en stoer, bagagedrager waar iemand op kan zitten. Niet echt subtiel, maar leuk en doet waar hij voor gemaakt is. Verrassend prettig, ‘goed display’tje’.

Andere prijscategorieën

