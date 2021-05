Dit zijn de beste elektrische toer/trekkingfietsen

Bewakings­ca­me­ra verraadt autokras­sers: ‘Blij dat ie er hangt’

14 mei Echt, als je er zo langs loopt, zie je hem waarschijnlijk niet. Maar oh wee, als je voor de deur loopt te kloten, dan ben je er gloeiend bij. Dat weten drie jochies van 13 en 14 uit Goes nu ook. Ze zijn afgelopen week betrapt bij het bekrassen van een flink aantal auto’s in de Populierenstraat. Door een camera.