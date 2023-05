Dit zijn de beste vouwfietsen

Fietstest 2023Ingenieus in te klappen, en vaak rijden ze nog soepel ook: e-vouwfietsen. Fabrikanten proberen ze steeds lichter te maken, want je moet ze de auto of de trein in kunnen tillen. Lastige taak, want een accu alleen al is best zwaar. Soms zijn deze fietsen dan ook nog niet geschikt voor intensief - bijvoorbeeld dagelijks - gebruik. Maar vaak ook wel. Hieronder introduceren we ook dé onafhankelijke autoriteit op het gebied van e-bikes: Kees Bakker, alias TestKees, consumentenvoorlichter van de Fietserbond. Zijn reviews staan bij de keurmerken Best getest en Beste Koop. Tester Arjen van Stel, die jaarlijks op de hoogte probeert te blijven van de ontwikkelingen, probeerde eens zo’n vouwfiets.

Elektrische vouwfietsen open prijsklasse

Eindresultaat fietstest: 8,0

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Fietst als een normale fiets’

‘Ga je naar een vakantieparkje en je wilt een rondje fietsen, is deze perfect’, aldus een tester. Fijn groot zadel, lekker stuur, goeie ondersteuning. ‘Fietst als een normale fiets’, zegt een ander, en dat is duidelijk een compliment. Makkelijk in te klappen, beetje zwaar om te tillen. ‘Vouwfiets? Het lijkt wel een toerfiets! Fietst fijn met mooie ondersteuning.’ Iemand heeft wat moeite met het invouwen, maar ja, dat is bij vouwfietsen de eerste keer dat je het doet, zoals bij een testrit, altijd even lastig. Die routine komt snel genoeg.

Testkees: De Scamper is in de eerste plaats een prima elektrische stadsfiets met de krachtige ondersteuning van de Bafang-middenmotor, schijfremmen, 7-versnellingsnaaf en onderhoudsvrije riemaandrijving. De 24-inch wielen zijn relatief groot voor een vouwfiets en hij is ook vrij zwaar. Dus het is niet de meest praktische. Maar hij kan wel gratis mee in de trein, is net wat makkelijker mee te nemen in de auto of op de boot of te stallen in een klein huis.

Eindresultaat fietstest: 7,8

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Lichtgewicht, toch stevig frame’

Testers roemen deze vouwfiets om zijn lichte gewicht, ‘toch een bijzonder stevig frame’. Makkelijke bediening, ‘verrassend algeheel comfort’. Alom tevredenheid over de ondersteuning, die goed aanvoelt. De velgremmen vóór zijn voldoende, ‘maar niet super’. Relatief niet duur, vandaar Beste Koop, met een score voor prijs/kwaliteit van 3,3 (afgerond drie balletjes).

TestKees: Prima hoor, dankzij onder andere de krachtige Bafang-middenmotor, onderhoudsvrije tandriem en Nexus 7-versnellingsnaaf. De afmontage is hier en daar wat eenvoudig met bijvoorbeeld kabelbediende velgremmen. Maar de fiets vouwt wel redelijk compact dankzij de kleine wielen.

Eindresultaat fietstest: 7,4

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Makkelijk inklapbaar, stuur reageert goed, brede banden, goede wegligging. Sommigen missen een kilometerteller. Handig ding voor in de stad.

Wie is TestKees?

‘Staar je niet blind op merknamen’

Bij de winnaars en de modellen met de beste prijs/kwaliteit-verhouding (volgens het testpanel dan) zien we op deze pagina’s een review van een echte autoriteit: TestKees, ofwel Kees Bakker.

Hij neemt de nieuwste e-bikes mee naar huis, stelt ze op de proef en signaleert de trends. Als consumentenvoorlichter van de Fietsersbond neemt Kees al ruim twintig jaar e-bikes onder de loep, maar ook onderdelen als banden, remmen, naafversnellingen en tassen.

Kees Bakker.

Wat kunnen we van hem leren? ,,Steeds meer fietsen lijken op elkaar. Fabrikanten gebruiken dezelfde onderdelen. De meeste motoren bijvoorbeeld komen van Bosch, Shimano en Bafang. Het verschil zit ‘m in de mix van onderdelen. En ook in de frames en het gewicht.’’

Hij heeft veel tips in huis. ,,Stel jezelf de vraag waar je de fiets voor wilt gebruiken. Voor woon-werkverkeer raad ik riemaandrijving aan in plaats van een ketting. Zo’n riem vraagt namelijk geen onderhoud. Let ook op comfort. Veel mensen kiezen een fiets waarbij het stuur te ver weg staat. Dat voelt niet comfortabel. Zoiets merk je alleen als je een wat langere proefrit maakt.’’

Veel mensen kiezen een fiets waarbij het stuur ver weg staat. Dat voelt niet comforta­bel, wat je alleen merkt als je een wat langere proefrit maakt Kees Bakker, Consumentenvoorlichter Fietsersbond

Een e-bike kiezen hoeft niet ingewikkeld te zijn. TestKees: ,,Staar je niet blind op de merknamen. Kijk naar de onderdelen. Want alle merken zijn afhankelijk van dezelfde onderdelenleveranciers.’’ TestKees wil gewoon dat mensen comfortabel en veilig kunnen fietsen. De Fietsersbond ijvert en lobbyt daarvoor.

Meer tips van testKees voor bij je oriëntatie? Kijk dan hier.

Vouwfiets? Lijkt wel een toerfiets! Een lid van het testpanel

‘Rijdt eigenlijk best lekker’

Gaat nog hard ook… Arjen van Stel (59) is blij verrast over de elektrische vouwfiets die hij op de proef stelt.

Arjen van Stel.

Wat moet ik op zo’n klein tweewielertje? Toch maar eens proberen, en dan ontdek je dat het prima fietsen is, zeker voor de korte afstand. Rijdt eigenlijk best lekker. Hoe je zo’n ding opvouwt is wel een puzzel, maar als eigenaar heb je er vast wel snel handigheid in. Arjen van Stel uit Spijkenisse weet dat er een heel serieuze kant aan deze categorie zit, hij ziet het elke dag, vertelt hij. Forensen die aan de rand van Rotterdam parkeren, de kofferbak openen, de vouwfiets eruithalen, deze snel in elkaar zetten - om vervolgens de laatste kilometers af te leggen. ,,Ideaal, het scheelt parkeergeld en boetes. En geen last van traag stadsverkeer.’’

Ideaal voor forensen, het scheelt parkeer­geld en misschien boetes Arjen van Stel uit Spijkenisse

Van Stel, docent in Rotterdam-Zuid, is een ervaren fietser en tester. Hij komt graag naar de ADR Fietstest om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Vanwege een knieblessure koos hij jaren geleden voor de elektrische fiets. Daarmee spaart hij zijn knie en beweegt hij toch. Als het weer meezit pakt hij de fiets om de 15 kilometer naar en van het werk af te leggen. Een vouwfiets aanschaffen? Wie weet, hij denkt nu anders over dat fenomeen.