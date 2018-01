Dit zijn de duurste klassiekers van 2017

De prijzen van klassieke auto’s stegen twee jaar geleden nauwelijks. Sommige waarnemers voorspelden zelfs dat de bubbel was gebarsten en dat klassieke auto's nooit meer een goede investering zouden zijn. Maar de voertuigen die vorig jaar op veilingen werden verkocht – en de prijzen die daarvoor betaald werden – bewezen dat de markt voor klassieke auto’s zich hooguit heeft gestabiliseerd. Toegegeven, de resultaten van recordjaar 2014 zijn niet meer geëvenaard, maar met een totaal van 1,08 miljard dollar aan geveilde auto's – waarvan 111,91 miljoen dollar in de top 10 staat – was ook 2017 een goed jaar voor verzamelaars van oldtimers.

McLaren F1

Hoewel er 48 Ferrari's in de top 100 stonden, hebben er slechts drie de top tien gehaald. En ofschoon de jaren vijftig en zestig nog steeds de meest populairste tijdperken zijn, is een moderne supercar - de McLaren F1 – op topsnelheid de top drie binnengereden. Ook bijzonder: hoewel we dit jaar een aantal recordbedragen voor Porsches zagen langskomen, is er maar één exemplaar op de lijst terechtgekomen. In de loop der jaren is er maar één factor die constant is gebleven: wanneer je je auto verkoopt en de krantenkoppen wilt halen, neem je deze in augustus mee naar de zonnige westkust van de Verenigde Staten. Dat was ook afgelopen jaar namelijk de plek waar veilingrecords worden gebroken.