Dit zijn de populairste auto's bij het dievengilde

De kans dat een auto in Nederland wordt gestolen is ongeveer 1 op 1100. Auto's met een leeftijd van 4 tot 7 jaar worden vaker gestolen dan jongere exemplaren.

Modellen van Audi, BMW en Volkswagen zijn het populairst bij het dievengilde. Het gaat daarbij met name om de Audi A1, de 1, 3 en 5 serie van BMW en de Golf en de Polo van Volkswagen. Bij de motorfietsen zijn Yamaha en Suzuki het meest populair. Opvallende stijger is KTM, waarvan er 161 zijn gestolen.

Wie Land Rover rijdt, moet oppassen. In 2017 werden deze luxe SUV's 117 keer gestolen. Dat komt neer op een diefstalrisico van 1 op 250. Deze dure auto's zijn vaak wel op te sporen. Van elke twee gestolen Land Rovers wordt er een weer teruggevonden. Over heel 2017 werden er 8.257 auto's gestolen, een daling van 10 procent ten opzichte van 2016. In 2000 ging het nog om 25.000 diefstallen. De toegenomen beveiliging zoals tracking en tracing-systemen schrikken criminelen af.

Meer auto's teruggevonden

De Duitse merken worden niet alleen vaak gestolen, de voertuigen worden ook maar mondjesmaat teruggevonden. Net iets meer dan een een derde van de ontvreemde Duitse wagens wordt opgespoord. Toch werden er in 2017 meer auto's teruggevonden dan in 2016. Van alle gestolen auto's wordt ongeveer 40 procent teruggevonden. Het terugvinden is met name in de eerste uren na diefstal toegenomen, mede doordat het aangifte proces de afgelopen jaren sterk is verbeterd.