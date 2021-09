Dit zijn de tien beste én slechtste auto's voor automobilisten die korter of langer zijn dan gemiddeld

keiverliefd op mijn auto Zo legde Marco in zijn Kever uit 1956 de helse tocht naar de Noordkaap af: ‘Soms moet je jezelf uitdagen’

11 september Marco de Waal reed in zijn Volkswagen Ovaal Kever uit 1956 naar de Noordkaap. Hij legde 7309 kilometer af in dertien dagen en dertien uur. Ondanks de spijkerbanden was het glibberen en glijden over spekgladde ijswegen.