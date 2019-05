Dit zijn de tien meest en minst betrouwbare tweedehands SUV's

De Sports Utility Vehicle (SUV) is enorm in opmars. Het lijkt wel of iedereen een hoge auto wil met stoere off-road trekjes. Maar met welk model kom je niet zo vaak bij de garage? En welke moet je nou juist niet hebben?

De Britse consumentensite WhatCar? heeft onderzoek gedaan naar de meest en minst betrouwbare tweedehands SUV's van vier tot tien jaar oud. Ze presenteerden een top 10 van meest betrouwbare auto's na een enquête onder 18.000 Britse consumenten. Daaronder volgt een lijst met de (volgens hen!) tien minst betrouwbare SUV’s, om te voorkomen dat een kat in de zak wordt gekocht.

Dit zijn de tien meest betrouwbare SUV's van vier tot tien jaar oud

10. Hyundai iX35 (2010-2015)

Prijs: vanaf € 7.000. Betrouwbaarheidscijfer: 88,3%

Minder dan een kwart van de Hyundai ix35-eigenaren zei dat hun voertuig het afgelopen jaar een storing heeft gehad. Het ging hierbij vaak om kleine reparaties aan bijvoorbeeld bekleding of problemen met wielen en banden. Niemand was gestrand met pech.

9. BMW X5 (2011-2017)

Prijs: vanaf € 16.500. Betrouwbaarheidscijfer: 89,1%

De X5 heeft historisch gezien geen reputatie van hoge betrouwbaarheid, hoewel dat voornamelijk te danken is aan de meer fragiele eerste geenerati. Iets meer dan een kwart (28 procent) van de eigenaren zei dat ze het afgelopen jaar problemen hadden met een model uit 2011-2017. De meeste waren geen serieuze problemen, zoals niet-motorgerelateerde elektra en wielen en banden.

8. Ford Kuga (2013-heden)

Prijs: vanaf € 10.000. Betrouwbaarheidsclassificatie 90,8%

De langlopende Kuga van Ford is een middelgrote SUV met veel rijplezier. Eén op de vijf (22 procent) van de Kuga-eigenaren meldde vorig jaar een storing in zijn of haar auto. Wat de kwestie ook was, meer dan de helft van de eigenaren hoefde de auto niet achter te laten bij de garage.

7. BMW X1 (2009-2015)

Prijs: vanaf € 8.250. Betrouwbaarheidscijfer: 91,8%

Als je denkt dat je niet alle binnenruimte van de X5 nodig hebt, is de X1 misschien een betere keuze. Een derde had vorig jaar te maken met storingen, maar de meeste waren eenvoudig te repareren. Vijf procent had motorproblemen, maar de meestgenoemde probleemgebieden waren interieurbekleding (9 procent) en niet-motorgerelateerde elektra (11 procent), die beide minder ernstig zijn.

6. Volkswagen Touareg (2010-2018)

Prijs: vanaf € 6.500. Betrouwbaarheidsclassificatie: 94,1%

De Touareg is de grootste SUV van VW. Deze vorige generatie blijkt opvallend betrouwbaar te zijn. Met zijn grote binnenruimte en voldoende bagage is het een fatsoenlijke familiewagen. Minder dan een kwart van de eigenaren (23 procent) had in het voorgaande jaar problemen. De reparaties waren goedkoop en de problemen waren verschillende van aard.

5. Honda CR-V (2012-2018)

Prijs: vanaf € 10.000. Betrouwbaarheidsclassificatie: 94,6%

Honda staat synoniem voor betrouwbaarheid. De recentelijk vervangen CR-V is hier een mooi voorbeeld van en biedt ongelooflijk veel waar voor je geld. Slechts 15 procent van de vorige generatie had storingen, die vooral te maken hadden met de accu, de carrosserie en de versnellingsbak.

4. Lexus RX (2009-2016)

Prijs: vanaf € 16.250. Betrouwbaarheidsclassificatie: 95,4%

Als je een grote en flitsende SUV wilt, kom je waarschijnlijk uit bij een Europees merk. Maar Lexus bewijst dat Japan ook stijlvolle 4x4's kan maken. En ze zijn nog robuuster ook. Slechts één op de tien (11 procent) van de RX’s had te maken met een storing, niet-motorgerelateerde elektra en de ophanging bleken de meest voorkomende punten van zorg te zijn.

3. Mitsubishi ASX (2010-heden)

Prijs: vanaf € 7.200. Betrouwbaarheidsclassificatie: 96.3%

Japanse autofabrikanten domineren, zoals te verwachten, de top 5, en de Mitsubishi ASX is ook een SUV uit het verre oosten die super betrouwbaar blijkt. Slechts 10 procent van de ASX-bezitters meldde een fout in hun auto en de meest getroffen gebieden waren gelijk verdeeld tussen de accu en de versnellingsbak. De auto is inmiddels negen jaar te koop en dat zie en voel je wel. Maar als je geen gedoe wilt, is het tóch een goede koop.

2. Audi Q3 diesel (2011-heden)

Prijs: vanaf € 11.500. Betrouwbaarheidsclassificatie: 96,5%

De grote verrassing in de lijst is het verschijnen van een premium Duits model aan de top van het klassement. De Q3 is de middelgrote SUV-optie van Audi. De auto in kwestie is de dieselvariant van de Audi Q3. Minder dan één op de 10 (negen procent) van de diesel-Q3's had volgens eigenaren een storing. De remmen en niet-motorgerelateerde elektra vormden de enige twee zorgpunten. Benzinemodellen waren niet zo betrouwbaar, aldus de enquête.

Prijs: vanaf € 11.500. Betrouwbaarheidsclassificatie: 100%

Bulletproof: de Toyota RAV4 wint met een niet te overtreffen betrouwbaarheidsresultaat. De auto scoort 100 procent qua betrouwbaarheid in de enquête. Dat betekent dat geen enkele eigenaar de afgelopen 12 maanden met een storing te maken had - een geweldige prestatie.

Dit zijn de tien minst betrouwbare tweedehands SUV's

10. Volkswagen Tiguan (2007-2016) - betrouwbaarheidscijfer: 76.8%

9. Nissan X-Trail (2007-2014) - betrouwbaarheidscijfer: 75.7%

8. Volvo XC90 (2002-2015) - betrouwbaarheidscijfer: 73.1%

7. Land Rover Freelander (2006-2014) - betrouwbaarheidscijfer: 72.4%

6. Hyundai Santa Fe (2006-2012) - betrouwbaarheidscijfer: 70.7%

5. Volvo XC70 (2007-2016) - betrouwbaarheidscijfer: 68.3%

4. Range Rover Evoque (2011-2019) - betrouwbaarheidscijfer: 67.0%

3. Land Rover Discovery (2004-2017) - betrouwbaarheidscijfer: 60.3%

2. Ford Kuga (2008-2012) - betrouwbaarheidscijfer: 44.2%