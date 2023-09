Dit zijn de tien meest gewilde klassieke auto’s van Duitsland

Klant kan niet bewijzen dat hij al deel betaald heeft, tweede­hands­je valt stuk duurder uit

Een tip: vraag áltijd om twee betaalbewijzen als je de rekening van iets duurs laat opsplitsen in één deel cash en één deel kaart. Daar kan een man die vorig jaar maart een occasion kocht ook over meepraten. Door een geschil over de factuur heeft zijn bakkie hem nu meer gekost dan op het prijskaartje stond.