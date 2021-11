Dit zijn de tien minst betrouwbare auto's volgens Brits onderzoek

Japanse auto's staan de laatste jaren vooral bekend om hun betrouwbaarheid. Merken als Toyota, Lexus, Mazda en Mitsubishi staan steevast bovenaan in allerlei onderzoeken. Des te opvallender dus dat de eerste plek van meest storingsgevoelige voertuigen wordt ingenomen door de Nissan X-Trail in de lijst van het onafhankelijke Britse WhatCar. Dat de modellen van Jaguar en Land Rover minder goed scoren is geen verrassing. De prachtig ogende auto's bungelen al langere tijd onderaan in diverse betrouwbaarheidsonderzoeken.