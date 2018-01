Dit zijn de vijf meest betrouwbare automerken – en dit de minste

Datsun is terug met de zevenpersoons Cross voor 10.000 euro - in India

22 januari Datsun is terug. Het merk presenteerde onlangs de Cross; een auto met modieuze SUV-trekken, die dit jaar in India op de markt verschijnt. De naam Datsun is speciaal in het leven geroepen om een nieuwe generatie budget-auto’s te lanceren – in navolging van Dacia.