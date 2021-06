Dit zijn de werkelijke kosten van elektrisch autorijden

‘Ze zijn mij nog te duur’ is een veelgehoorde verzuchting op verjaardagsfeestjes en in showrooms. Het stigma dat aan elektrische auto’s kleeft is hardnekkig. Inderdaad hangt aan auto’s met een stekker een hoger prijskaartje dan aan een vergelijkbaar model met een tankdop. Voor een klein model tel je gemiddeld 36 procent meer neer, voor een middenklasser 14 procent, berekende accountants- en adviesbureau KMPG onlangs.