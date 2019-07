Dit zijn de zes snelste auto's ter wereld

Weginspec­teur Rijkswater­staat mag nu ook vlucht­strook­rij­der op de bon slingeren

10 juli Verkeershufters die over de vluchtstrook rijden of vrachtwagenchauffeurs die een hoogtemelding negeren met het risico zich klem te rijden in een tunnel, riskeren vanaf vandaag te worden beboet door weginspecteurs van Rijkswaterstaat. De inspecteurs, die eerder al bonnen mochten schrijven voor parkeren langs de snelweg of het negeren van een rood kruis, hoeven ook voor deze overtredingen niet meer op de politie te wachten.