‘Doek valt voor de Renault Scénic, Espace en Talisman’

Renault wil zich voornamelijk richten op SUV's en neemt afscheid van de MPV's en sedans, waar de afgelopen jaren steeds minder vraag naar was. Het doorgaans goed geïnformeerde Automotive News baseert zich op bronnen in de industrie en dicht bij de autofabrikant. Hoewel het definitieve besluit nog niet is genomen, ‘is het vrijwel vanzelfsprekend dat met deze modellen wordt gestopt', aldus een van de bronnen.

Renault heeft met zijn dochtermerken Dacia, Samsung, Lada en Alpine, nu nog bijna 50 modellen en daar moet het mes in worden gezet. De grote concurrent PSA (Peugeot, Citroën, Opel) nam zes jaar geleden een soortgelijke beslissing. Die fabrikant bracht het aantal modellen toen terug van 45 naar 26, om zodoende 300 miljoen euro per jaar te besparen. Renault heeft officieel nog niet op de berichtgeving willen reageren.

De Espace, Scénic en Talisman worden gebouwd in de Renault-fabriek in het Noord-Franse Douai. Hun productielijnen zouden plaats moeten maken voor twee nieuwe elektrische modellen van Renault en alliantiepartner Nissan. De Scénic was jarenlang, ook in Nederland, een veel verkochte gezinsauto. Maar vorig jaar lieten de verkopen een daling van 16 procent zien. Topmodel Talisman moest toen zelfs 20 procent inleveren.