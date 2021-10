Doorrijden na aanrijden van een kat? Hier krijg je nu een boete van bijna 12.000 euro

De lantaarn­paal als laadpaal: in deze wijk kunnen er 300 auto's mee worden opgeladen

3 oktober Nieuwe wijken in Arnhem krijgen voortaan lantaarnpalen met twee laadpunten voor elektrische auto’s. In eerste instantie gaat het om 150 lantaarnpalen met in totaal 300 laadpunten in Schuytgraaf, waar de komende jaren nog 1200 woningen gebouwd worden.