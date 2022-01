Drama op Amerikaanse snelweg: automobilisten zitten 's nachts muurvast in vrieskou

DROOMHUIS ‘Laten we samen boerderij kopen’, riepen mannen van Else en Jantine geksche­rend (en ze deden het)

Het was nooit hun streven en toch voelt het heel logisch. Sinds een jaar delen de gezinnen van Else Marij Vollebregt en Jantine Schuilenburg een oude boerderij in de polder nabij Stolwijk. Samen, maar wel gescheiden in het voor- en achterhuis. En daarmee passen ze in een landelijke trend, want de belangstelling voor het delen van een woning of erf groeit.

