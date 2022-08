Drechttunnel was nog nooit zo vaak dicht door te hoge vrachtwagen: ‘Geen idee waar het aan ligt’

Snorfiets moet van fietspad af, want hier zijn meer ernstige ongelukken dan waar ook in Europa

In Den Haag nam in vier jaar tijd het aantal verkeersongelukken fiks toe én blijkt na vragen van deze krant dat in de Hofstad nog meer dan in de rest van Nederland slachtoffers van fiets- en scooterongelukken met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis belanden. Hoog tijd dat de snorfiets van het fietspad verdwijnt, vindt Rob van Olphen.

