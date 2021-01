Drie jaar cel voor automobilist na 78 verkeersboetes

Mijn Allessie Paul wint met zijn Chevy met gemak van een BMW M3: ‘Zo'n achtcilin­der klinkt toch heerlijk?’

16 januari Leuk en aardig al die standaard gezinsbakken op de weg, maar avonturen beleeft Paul van Wijk (44) toch echt in een Amerikaan. In de rubriek Mijn Allessie vertelt hij over het diep ronkend stemgelijk van zijn grootste liefde: de Chevrolet Express 2500 om precies te zijn, met een achtcilinder onder de motorkap.