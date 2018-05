Drie kinderzitjes op de achterbank, kan dat?

In ons gezin is een derde kind op komst. Ik vraag mij af of mijn huidige auto, een Opel Corsa, straks genoeg ruimte biedt voor ons allemaal. Gaat dat wel, drie zitjes op de achterbank?

In principe kan dat en het is ook wettelijk toegestaan. Maar in de praktijk lukt het in de meeste auto’s niet. De ruimte op de achterbank is simpelweg te smal en ouders worstelen ook vaak met de gordelbevestiging als er drie zitjes geplaatst zijn. Sommige ouders wijken daarom uit naar een zevenzitter.