Driekwart van de verkeersdoden is man

In 2017 verongelukten er 613 mensen in het Nederlandse verkeer. Driekwart hiervan was man. Ook in voorgaande jaren was ongeveer driekwart van de dodelijke slachtoffers man. Dat blijkt uit een analyse van Goedkoopsteautoverzekering.net, op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Europese Commissie.