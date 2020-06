Drive-in bioscoop smaakt naar meer: ‘Auto's zijn een veilige oplossing voor evenementen’

Dertig mensen met vitale beroepen keken woensdagavond vanuit hun auto naar een film in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Als het aan organisatoren regisseur Martin Koolhoven, Outdoor Cinema en het stadion zelf ligt dan was het zeker niet de laatste keer dat daar een drive-in film werd vertoond.

,,Het was heel tof om weer iets te mogen organiseren. Het was aan de ene kant te gek, maar aan de andere kant ook schrijnend vanwege alle maatregelen. In onze ogen hadden er ook makkelijk vijftig of honderd auto’s kunnen staan”, zegt directeur Roelof Fruithof van Outdoor Cinema donderdag tegen BuzzE.

Ook de directie van het Olympisch Stadion is enthousiast. ,,Het was een geweldige avond. Ik ben natuurlijk niet onbevooroordeeld, maar het was echt een prachtig plaatje al die auto’s in het donker, in het stadion, voor dat grote scherm. Voor ons was het ook heel fijn om weer de spanning te voelen die je hebt wanneer je iets organiseert”, zegt stadiondirecteur Carla de Groot. Ook zij vindt dat het nu al met meer auto’s had gekund. ,,We zijn in de volle overtuiging dat dit een hele veilige manier is voor evenementen.”

Meer auto's

Woensdag mochten vanwege de coronamaatregelen nog maar dertig mensen aanwezig zijn, vanaf 1 juli kunnen er maximaal vijftig auto’s voor het scherm geparkeerd staan. Met deze aantallen is het niet rendabel om net als woensdag gratis evenementen te organiseren, maar verschillende partijen hebben volgens Fruithof al interesse om de drive-in bioscoop af te huren. Hoewel hij daar uiteindelijk het liefst grotere publieksevenementen zou zien. ,,Daar gaan we wel voor en we hopen dat we die al voor 1 september kunnen organiseren.”