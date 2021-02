Dronken bestuurder met duizenden euro's in zijn zakken crasht na achtervolging met politie

Agenten gingen rond 17.55 uur ter plaatse nadat er meerdere meldingen binnen waren gekomen over een auto die te hard over de A59 reed en daarbij gevaarlijke capriolen uithaalde. Nog voordat de man van de weg werd geplukt, crashte hij. Dat gebeurde bovenop het viaduct van de N285. Die weg werd een tijdje afgesloten.

Zoekactie met helikopter

De dronken automobilist sloeg te voet op de vlucht. Hij werd aangehouden na een zoekactie waarbij ook de politiehelikopter werd gebruikt. De agenten vonden de 34-jarige man uit Hilversum liggend in de bosjes. Hij werd aangehouden en kreeg medische hulp aangeboden van het ambulancepersoneel. Die weigerde hij echter.

Agenten vonden ondertussen meerdere briefjes contant geld in zijn zakken. Dat geld werd in beslag genomen. De man krijgt een proces-verbaal voor zijn verkeersgedrag en rijden onder invloed. De herkomst van de enkele duizenden euro’s wordt onderzocht. ,,Als blijkt dat dat geld verklaarbaar is krijgt hij het terug", aldus een politie-woordvoerder.