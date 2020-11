Dronken vrouw steelt vermoedelijk auto, crasht in weiland, verzet zich bij aanhouding én heeft geen rijbewijs

Kamer wil maximaal 30 kilometer per uur in hele bebouwde kom

27 oktober In de bebouwde kom zou een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur de norm moeten zijn, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van GroenLinks en de SGP, die daartoe oproept. De maximumsnelheid in de bebouwde kom is nu nog 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven.