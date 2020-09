Drugsdealer opgepakt met geheime autocollectie

Vrouw ramt hert in Duitsland en rijdt naar huis met dier in grille

22 augustus Een Duitse vrouw (57) heeft afgelopen dinsdag de schrik van haar leven gekregen toen ze een hert aanreed op de snelweg B81 in het Harzgebergte in de centrale deelstaat Saksen-Anhalt. Ze reed door naar huis, anderhalve kilometer verderop, en deed daar een lugubere ontdekking: het dier bleek nog met de kop in het radiatorrooster van haar wagen te zitten.