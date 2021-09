DS4 moet Frans luxemerk vleugels geven

AutotestHet Franse luxemerk DS heeft de DS4 klaar. Het compleet nieuwe volumemodel is op volle sterkte en moet bewijzen dat het een goede beslissing was om het ooit los te koppelen van ‘moeder’ Citroën.

DS heeft het niet gemakkelijk. Het is inmiddels zes jaar geleden dat het luxemerk zich afscheidde van Citroën, maar niemand die het weet. Dat is begrijpelijk wanneer je als merk de letters DS in je naam hebt staan, want die verwijzen namelijk naar de bekendste en meest iconische Citroën ooit gebouwd. DS wil kopers trekken door min of meer mainstream auto’s te voorzien van mooie opties en dure materialen. Een beetje zoals Lancia dus, dat andere merk binnen de Stellantis-groep. Een merk dat het de laatste decennia zwaar te verduren heeft gehad en nu langzaam naar het afvoerputje lijkt te stromen van de moedermaatschappij die dit jaar is ontstaan uit een fusie tussen Fiat en PSA.

Volledig scherm DS4 © DS

De DS4 moet het volumemodel worden van DS en dat zou best kunnen lukken, ware het niet dat in dit segment – waar ook auto’s als de Mercedes A-Klasse en de Audi A3 opereren, de prijs en het design allesbepalend zijn. Met dat laatste zit het wel goed. De DS4 oogt chique, heeft een mooi scherp gesneden front en verzonken handgrepen en lijkt daarmee wel wat op dat andere luxe-merk: Lexus. Het probleem is alleen dat de concurrentie – vooral de Japanse en Koreaanse merken – ook dezelfde weg zijn ingeslagen qua design. Probeer in dit segment maar eens een Kia te verslaan die er net zo goed uitziet, kwalitatief minstens net zo goed is en die minder duur is maar zeven jaar garantie biedt.

Worsteling

Bovendien mist het merk DS de heritage van bijvoorbeeld Jaguar of Alfa Romeo, die een deel van hun eventuele meerprijs kunnen verantwoorden door te verwijzen naar sportieve of chique modellen uit het verleden. Kortom: DS zit klem en worstelt vooral met zichzelf. Als klap op de vuurpijl zijn de vooruitzichten ook niet bijster rooskleurig. Want in een toekomst die ook voor een belangrijk deel geënt is op ‘shared mobility’ is geen plaats voor mooie, maar vaak kwetsbare materialen. Een deelauto moet praktisch en goedkoop zijn, niet mooi en duur.

Aan de DS4 zelf ligt het niet. De auto is uitermate snel en stil. Trap het gaspedaal in en de hybride schiet er vandoor, echter zonder al teveel drama. Dat komt doordat de auto onder meer is voorzien van dubbel glas en veel isolatiemateriaal. ‘De kunst van het reizen’ is een van de slogans van het merk en dat is geen loze marketingkreet. Het onderstel van de DS4 biedt een goede mix tussen comfort en stabiliteit. Alleen wordt de auto in de comfortstand op binnenwegen net iets te zweverig. Die stand lijkt dan ook vooral bedoeld voor de langere ritten op de snelweg. Toch is het nieuwe model qua wegligging bijna het tegenovergestelde van zijn voorganger, die tamelijk stug geveerd was.

Volledig scherm DS4 © DS

DS4 heeft luxueuze uitstraling

De DS 4 is 4,4 meter lang, 1,83 meter breed en 1,47 meter hoog. Daarmee is hij zo’n 15 centimeter langer dan bijvoorbeeld de huidige Peugeot 308. De bagageruimte heeft een inhoud van 440 liter en dat is meer dan de Volkswagen Golf (381 liter) en Ford Focus (375 liter). Het interieur biedt een prachtige, luxueuze uitstraling. Zeker in het door ons gereden topmodel ‘Première’. Mooie stiknaden, soepel nappaleder, bruin essenhout en grappige details zetten hier de toon. Zo is de auto voorzien van een innovatief ventilatiesysteem met zeer compacte centrale ventilatoren en onzichtbaar geplaatste luchtuitstroomopeningen. Ook zaken als Night Vision en meedraaiende koplampen behoren tot de mogelijkheden. Het enige minpunt wat we konden ontdekken is dat het multimediasysteem soms wat traag reageert.

De door ons gereden plug-in hybride DS 4 E-Tense 225 bestaat uit een viercilinder benzinemotor met 180 pk (132 kW) en een 110 pk (81 kW) sterke elektromotor. Deze krijgt zijn stroom uit een 12,4 kWh batterij, goed voor een volledig elektrische actieradius tot 55 km. Het koppel van 360 Nm maakt een acceleratie naar de 100 km/u mogelijk in 7,7 seconden. De aandrijflijn – die we kennen van Opel en Peugeot – is soepel en elastisch. Je wordt als op een onzichtbare golf voortgestuwd en dat is een fijne ervaring. De besturing is prettig voor een comfortabele auto, maar biedt net te weinig gevoel. En wanneer je het gas intrapt moeten de computers net te lang rekenen om bij de combinatie van bak, motor en elektromotor alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Ook is de overgang tussen regenereren en remmen af en toe een beetje bruusk, iets wat je alleen merkt vlak voordat je stilstaat. Dit is overigens iets waar heel veel hybrides en elektrische auto’s last van hebben.

Volledig scherm DS4 © DS

Massagestoelen

De zitpositie is prima en achterin is voldoende zitruimte beschikbaar. Onze testauto was voorzien van massagestoelen, een absoluut unicum in dit segment en stiekem best lekker na een drukke werkdag. Ook konden onze stoelen worden gekoeld én geventileerd. Normaal gesproken is dit soort opties uitsluitend voorbehouden aan de duurdere dikke Duitse modellen. Dat geldt tevens voor de camera aan boord die permanent het wegdek scant op zoek naar oneffenheden en aan de hand daarvan razendsnel het onderstel aanpast.

Volledig scherm DS4 © DS

Maar afgezien van deze luxueuze opties, de mooie materialen en de stilte in het interieur – de viercilinder laat zich alleen echt horen als ‘ie tot het uiterste getergd wordt – vragen we ons af wat de meerwaarde van het merk is. Er moet in onze ogen flink gebouwd worden aan de merkbeleving en dat kan alleen door enorme reclamecampagnes en het sponsoren van dure, luxueuze evenementen. Een compleet andere merknaam was hiervoor de beste start geweest, maar daarvoor is het nu te laat. Gelukkig voor DS is de overgang naar het elektrische tijdperk aanstaande. Wanneer alle auto’s worden aangedreven door motoren die ook in staafmixers zitten, kan het merk zich mogelijk wél onderscheiden met mooie materialen, een luxueuze uitstraling en een ontspannende massage. DS moet hopen dat de zakken van moeder Stellantis diep genoeg zijn en dat de bereidwilligheid er is om het merk tot die tijd aan te blijven slingeren.

Vanaf € 35.450

Naast de hybride variant zijn ook zijn twee benzinemodellen leverbaar; de 96 en 132 kW sterke PureTech 130 en 180. Die laatste getallen verwijzen hier naar het aantal pk van de motoren. Beide motoren zijn voorzien van een automatische transmissie. In 2024 introduceert DS een volledig elektrische aandrijflijn. De prijslijst begint bij 35.450 voor de PureTech 130 Bastille. De hybride E-Tense 225 is leverbaar vanaf 41.150. De auto is ook leverbaar als iets stoerder ogende Cross-variant.

