Duitse autoproducenten waarschuwen voor aanhoudende chiptekorten

Prognose bijstellen

Källenius deed de voorspelling voorafgaand aan de autoshow van München deze week. Daimler zag zich onlangs genoodzaakt de prognoses voor dit jaar bij te stellen. Daarbij verwacht de autoproducent dat de verkopen dit jaar gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar. Eerder werd nog op een ‘aanzienlijke stijging’ van de verkopen gerekend.



Mercedes is dit kwartaal getroffen door fabriekssluitingen in Maleisië. Het land groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijk centrum voor het testen en verpakken van chips, waar Mercedes dus gebruik van maakte. Ook chipbedrijven als Infineon Technologies, NXP Semiconductors en STMicroelectronics behoren tot de belangrijkste leveranciers met fabrieken in dat land.



,,Er is hoop dat de situatie in het vierde kwartaal verbetert,” zei Källenius. Toch verwacht hij dat de vraag naar chips de auto-industrie ook volgend jaar negatief zal beïnvloeden. Ook een Japanse chipfabrikant die aan Toyota levert, voorspelde vorige maand dat de schaarste in de bevoorrading zeker heel 2022 zal aanhouden.



Het tekort aan halfgeleiders is al sinds het derde kwartaal van 2020 een probleem. Aan het begin van de coronapandemie is de autoproductie sterk teruggeschroefd en de vraag naar halfgeleiders dus ook. Toen de markt weer aantrok in het derde kwartaal, ontstond er snel een groot tekort dat nog niet is opgelost.