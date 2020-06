Duitse overheid verplicht laadpaal bij alle tankstations

Deze elektri­sche SUV is ineens bijna een derde goedkoper: hoe kan dat?

9 juni De elektrische MG ZS is per direct 8000 euro goedkoper geworden. Daardoor kost de Chinese SUV niet langer 30.985 euro maar is hij verkrijgbaar vanaf 22.985 euro. Kleine kanttekening: de prijsverlaging is tijdelijk en geldt alleen voor privé-kopers.