Duitse rechter: immoreel Volkswagen moet aankoopprijs sjoemel-Golf vergoeden

Volgens de rechter in Augsburg handelde de Duitse fabrikant immoreel door sjoemelsoftware te installeren. Daarmee zou het concern bewust klanten hebben misleid om zelf meer omzet en winst te kunnen maken. De 56-jarige Wolfgang V. moet daarom het gehele bedrag van de in 2012 gekochte Golf Plus Trendline 1,6 TDI - exact 29.907,66 euro - terugkrijgen. Duitslands grootste krant Bild Zeitung maakt melding van de zaak.



Volkswagen is het geheel oneens met de uitspraak en kondigt tegen Reuters aan in beroep te gaan. ,,In onze ogen is er geen enkele reden voor bezwaren van klanten’’, stelt het concern in een verklaring. ,,Klanten hebben geen verliezen of schade geleden. De voertuigen zijn veilig en rijklaar.’’ De fabrikant wijst erop dat de uitspraak haaks staat op talloze andere oordelen, en vrijwel alle klantbezwaren door rechters ongegrond zijn verklaard.



Desalniettemin is de vraag wat dit betekent voor Volkswagen én andere fabrikanten. Een koper van een in dezelfde periode aangeschafte Porsche Cayenne heeft een soortgelijke claim neergelegd.



