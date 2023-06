Duitsland gaat mysterieuze gezonken BMW veilen

De politie van Landau in Beieren staat voor een raadsel. Niemand weet van wie de BMW 520i is, die vermoedelijk meer dan 35 jaar op de bodem van de rivier de Isar heeft gelegen en bij toeval werd gevonden door een visser. De Duitse overheid gaat de auto nu veilen.

Wie zin heeft in een leuke projectauto, kan binnenkort een bod doen op een BMW 5 Serie uit de jaren 70. Hoewel naar aanleiding van de beelden de indruk kan ontstaan dat deze auto niet te restaureren is, blijkt dat niet helemaal te kloppen. ,,We waren meteen gefascineerd door de goed bewaarde onderzijde”, zei een politiewoordvoerder tegen het Duitse Auto Motor und Sport.

Lees ook De Ferrari die na 26 jaar uit het IJ werd gevist staat nu in Litouwen

Geen stoffelijke resten aangetroffen

Blijkbaar was de BMW 5 Serie met fabriekscode E12 zo diep in de modder van de Isar weggezakt dat er nauwelijks zuurstof bij het wrak kon komen en er dus ook nauwelijks roestvorming kon optreden. Wat ook fijn is voor de mogelijke nieuwe eigenaar: na een eerste grondige schoonmaakronde bleek dat er in de auto geen overleden personen of stoffelijke resten zijn aangetroffen. Al is het natuurlijk de vraag of je na zoveel jaar met zekerheid kunt zeggen dat er niemand is overleden in de auto.

De auto wordt geveild, omdat de politie na zo’n lange tijd niet meer kan vaststellen wie de eigenaar is. Daardoor kwam de BMW automatisch in handen van de staat Beieren. Maar omdat zij, noch de waterschappen, belang hebben bij een verzopen klassieke auto, wordt de 520i geveild via het online portaal Customs Auction. Er kon alleen aan de hand van het kenteken worden achterhaald dat de auto afkomstig is uit de gemeente Dingolfing.

Bij toeval gevonden door een visser

De mysterieuze vierwieler werd bij toeval ontdekt door een visser. Hij schakelde de lokale autoriteiten in, die met hulp van een duikrobot snel konden vaststellen waar het om ging. De BMW werd in mei met een mobiele kraan boven water gehaald, waarna de hulpdiensten met verbijstering zagen dat de auto al zeker 35 jaar op de bodem van de Isar lag. De Duitse apk van de auto was al in december 1988 verlopen.

Na een eerste grondige schoonmaak­ron­de bleek dat er in de auto geen overleden personen of stoffelij­ke resten zijn aangetrof­fen

Maar veel verder dan dat kwamen de autoriteiten niet. Want: hoewel de kentekenplaten en het typeplaatje nog leesbaar waren, blijft de eigenaar van de mysterieuze auto onbekend. In Duitsland werden de gegevens van de auto en zijn eigenaar omwille van persoonsgegevensbescherming vernietigd. Ook een verzoek aan de BMW-fabriek om te zoeken op basis van het chassisnummer viel in het water.

Bescheiden eigenaar

Wel is duidelijk dat de BMW een bescheiden eigenaar ging. Want hoewel het om een BMW 520i met zescilinder motor ging, luidt de typeaanduiding op de achterkant ‘518' en dat is een minder krachtige uitvoering met een viercilinder motor. De politie van Landau hoopt nog steeds te kunnen ontdekken wie er tussen 1986 en 1989 rondreed met een lichtblauwe BMW 520i met het kenteken DGF-HT 24.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: