Duitsland zet snelwegcamera's uit in verband met oorlog Oekraïne

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom zijn verkeersob­sta­kels steeds slechter zichtbaar?’

‘Ik verbaas mij erover dat verkeersobstakels steeds slechter zichtbaar zijn’, aldus lezer Vincent Peelen in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘De betonbanden aan de zijkant van de weg, middengeleiders en verkeersheuvels zijn grijs van kleur. Waar vroeger alle oneffenheden in de weg met zwart-wit geblokte tegels en betonbanden opzichtig in het wegdek waren geplaatst, lijkt het nu alsof de wegbeheerder moeite doet om ze zoveel mogelijk te camoufleren. In het donker en bij regen is dat echt gevaarlijk. Wat is de reden hiervoor?’

5 maart